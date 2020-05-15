Вбивство трирічного сина Соболєва в Києві: депутат звернувся до Зеленського

Депутат Київської облради В’ячеслав Соболєв зібрав докази замаху на своє життя, в результаті якого загинув його син.

Він звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням передати матеріали.

– Я звертаюся до нашого президента. Я готовий надати вам всю інформацію, яку вдалося зібрати за цей час. Повірте, її достатньо, щоб зупинити беззаконня, яке зараз твориться, і запобігти новим вбивствам, – написав Соболєв.

Також він додав, що у нього є достатньо фактів і свідчень очевидців.

Читайте: Стрілянина в Києві: всі подробиці замаху на Соболєва

За злочин зловили снайпера Андрія Лаврегу і коректирувальника Олексія Семенова. Пізніше – ще двох підозрюваних.

Також нещодавно Генпрокуратура заявила про нового фігуранта гучної справи. Це – Юрій Ткаченко, побратим Юсупа Абуєва, якого називають організатором замовного розстрілу.

Нагадаємо, 1 грудня сталася стрілянина в Києві на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської, яка завершилася вбивством 3-річного сина депутата Київоблради В’ячеслава Соболєва. Мішенню для кілера був політик, але куля потрапила в його дитину.

Джерело: В’ячеслав Соболєв