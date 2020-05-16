Под Киевом разоблачили очередной зал с азартными играми

В Киевской области полиция пресекла незаконную деятельность очередного зала азартных игр. Он работал на территории Софиевской Борщаговки.
О подпольном игровом заведении полиции анонимно сообщила женщина.
— Во время проверки информация подтвердилась. В помещении правоохранители провели неотложный обыск. Из заведения изъяли компьютерное оборудование, с помощью которого предоставлялись услуги в игровой сфере.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество, — отмечает полиция.
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Сейчас продолжаются следственные действия для установления причастных к незаконному игорному бизнесу.
Напомним, Верховная Рада в декабре прошлого года провалила голосование за законопроект о легализации азартного бизнеса в Украине.
После того Кабмин издал распоряжение о закрытии всех игорных заведений.
Источник: Полиция Киевской области