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Факты / Украина

Под Киевом разоблачили очередной зал с азартными играми

В Киевской области полиция пресекла незаконную деятельность очередного зала азартных игр. Он работал на территории Софиевской Борщаговки.

О подпольном игровом заведении полиции анонимно сообщила женщина.

— Во время проверки информация подтвердилась. В помещении правоохранители провели неотложный обыск. Из заведения изъяли компьютерное оборудование, с помощью которого предоставлялись услуги в игровой сфере.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество, — отмечает полиция.

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Сейчас продолжаются следственные действия для установления причастных к незаконному игорному бизнесу.

Напомним, Верховная Рада в декабре прошлого года провалила голосование за законопроект о легализации азартного бизнеса в Украине.

После того Кабмин издал распоряжение о закрытии всех игорных заведений.

Источник: Полиция Киевской области

Фото: Нацполиция

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