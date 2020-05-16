Под Киевом разоблачили очередной зал с азартными играми

В Киевской области полиция пресекла незаконную деятельность очередного зала азартных игр. Он работал на территории Софиевской Борщаговки.

О подпольном игровом заведении полиции анонимно сообщила женщина.

— Во время проверки информация подтвердилась. В помещении правоохранители провели неотложный обыск. Из заведения изъяли компьютерное оборудование, с помощью которого предоставлялись услуги в игровой сфере.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество, — отмечает полиция.