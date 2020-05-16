Під Києвом викрили черговий зал з азартними іграми

У Київській області поліція припинила незаконну діяльність чергового залу азартних ігор. Він працював на території Софіївської Борщагівки.

Про підпільний гральний заклад поліції анонімно повідомила жінка.

Під час перевірки інформація підтвердилася. У приміщенні правоохоронці провели невідкладний обшук. Із закладу вилучили комп’ютерне обладнання, за допомогою якого надавалися послуги в ігровій сфері.

Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно, – зазначає поліція.