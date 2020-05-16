Під Києвом викрили черговий зал з азартними іграми

У Київській області поліція припинила незаконну діяльність чергового залу азартних ігор. Він працював на території Софіївської Борщагівки.
Про підпільний гральний заклад поліції анонімно повідомила жінка.
Під час перевірки інформація підтвердилася. У приміщенні правоохоронці провели невідкладний обшук. Із закладу вилучили комп’ютерне обладнання, за допомогою якого надавалися послуги в ігровій сфері.
Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно, – зазначає поліція.
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Наразі тривають слідчі дії для встановлення причетних до незаконного грального бізнесу.
Нагадаємо, Верховна Рада у грудні минулого року провалила голосування за законопроект про легалізацію азартного бізнесу в Україні.
Після того Кабмін видав розпорядження про закриття всіх гральних закладів.
Джерело: Поліція Київської області