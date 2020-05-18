Когда наземный транспорт Киева начнет работать без ограничений – в КГГА назвали дату

С 23 мая наземный транспорт Киева должен возобновить работу без ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр Густелев в эфире одного из телеканалов.

— С 23 мая мы планируем пускать наземный транспорт в неограниченном режиме. Это трамвай, троллейбус, автобус и маршрутные такси, — сказал он.

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Он напомнил, мэр города Виталий Кличко неоднократно обращался к Кабинету министров с просьбой позволить открытие метро с 25 мая.

Густелев добавил, что сейчас наземный транспорт работает только на 30%. В нем разрешено ездить только по спецпропускам.

К слову, 18 мая Кличко заявил, что наземный общественный транспорт заработает 22 мая в рамках нового этапа ослабления карантина.