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Факти / Україна

Коли наземний транспорт Києва почне працювати без обмежень – у КМДА назвали дату

З 23 травня наземний транспорт Києва повинен відновити роботу без обмежень, які були введені через поширення коронавірусу.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв в ефірі одного з телеканалів.

– З 23 травня ми плануємо пускати наземний транспорт в необмеженому режимі. Це трамвай, тролейбус, автобус і маршрутні таксі, – сказав він.

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Він нагадав, мер міста Віталій Кличко неодноразово звертався до Кабінету міністрів з проханням дозволити відкриття метро з 25 травня.

Густелєв додав, що зараз наземний транспорт працює тільки на 30%. У ньому дозволено їздити тільки по спецпропусках.

До слова, 18 травня Кличко заявив, що наземний громадський транспорт запрацює 22 травня в рамках нового етапу ослаблення карантину.

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