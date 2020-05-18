Кому отключат горячую воду в Киеве во время второго этапа гидравлических испытаний

Горячую воду отключат с 19 мая по 10 июня в 1 300 жилых домах на Соломенке, Шулявке, Теремках, Осокорках и центре Киева.

КП Киевтеплоэнерго будет проводить второй этап испытания теплосетей.

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Адреса домов, где будет временно отсутствовать горячее водоснабжение размещены на официальном сайте Киевтеплоэнерго.

Комунальники развернут испытания сетей зоны теплоснабжения ТЭЦ-5.

По состоянию на 18 мая обнаружили 105 повреждений, из них на 54-х участках уже завершены ремонтные работы.

Напомним, в Киеве с началом ослабления ограничительных мер начали гидравлические испытания сетей, которые были отсрочены из-за карантина.

12 мая испытания начались в малых котельных и ТЭЦ-6, которые обслуживают Троещину, Лесной массив, Воскресенка, Оболонь, Минский массив, Виноградарь и Отрадный.

Источник: Киевтеплоенерго