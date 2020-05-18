В Раду внесли законопроект, усиливающий контроль парламента за работой правительства

Правительство до сих пор не представили программу своей работы, а некоторые должности в Кабмине остаются вакантными.

Дмитрий Разумков в эфире Свободы Слова на телеканале ICTV рассказал, когда правительство утвердит свою программу работы.

— Такая ситуация не устраивает, ни меня, ни коллег и тем более украинское общество, потому что мы оказались в непростой ситуации. Поскольку избрания нового правительства совпало по времени с пандемией коронавируса. Тот проект программы действий правительства требует доработки — так решили ряд комитетов, — отметил Разумков.

Возможно на очередном заседании правительство рассмотрит программу.

— Важно не искать кто виноват в этой ситуации, а целесообразнее находить пути решения этой проблемы и двигаться вперед, — отметил спикер Рады.

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Напомним, ранее мы писали, что в Программе деятельности Кабмина меры по преодолению коронавируса и поддержка населения определены как краткосрочные приоритеты.