Разумков пояснив, чому уряд досі не затвердив програму дій

Уряд досі не представив програму своєї роботи, а деякі посади у Кабміні залишаються вакантними.

Дмитро Разумков в ефірі Свободи Слова на телеканалі ICTV розповів, коли уряд затввердить свою програму роботи.

– Така ситуація не влаштовує, ані мене, ані колег і тим бульше українське суспільство, тому що ми опинилися у непростій ситуації. Бо обрання нового уряду збіглося у часі з пандемією коронавірусу. Той проект програми дій уряду потребує доопрацювання – так вирішили низка комітетів, – наголосив Разумков.

Можливо на черговому засідання уряд розглядатиме програму.