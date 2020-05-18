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Факти / Україна / Політика

Разумков пояснив, чому уряд досі не затвердив програму дій

Уряд досі не представив програму своєї роботи, а деякі посади у Кабміні залишаються вакантними.

Дмитро Разумков в ефірі Свободи Слова на телеканалі ICTV розповів, коли уряд затввердить свою програму роботи.

– Така ситуація не влаштовує, ані мене, ані колег і тим бульше українське суспільство, тому що ми опинилися у непростій ситуації. Бо обрання нового уряду збіглося у часі з пандемією коронавірусу.

Той проект програми дій уряду потребує доопрацювання – так вирішили низка комітетів, – наголосив Разумков.

Можливо на черговому засідання уряд розглядатиме програму.

– Важливо не шукати хто винен у цій ситуації, а доцільніше знаходити шляхи вирішення цієї проблеми і рухатись вперед, – зазначив спікер Ради.

Джерело: Свобода слова

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