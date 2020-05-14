PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Особый статус ОРДЛО и выборы на Донбассе: о чем говорили на заседании ТКГ

Украина исключает возможность закрепления особого статуса временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей в Конституции.

Об этом украинская сторона заявила во время первого расширенного заседания трехсторонней контактной группы.

— Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины, — говорится в сообщении.

Также украинская сторона подчеркнула, что выборы на Донбассе могут произойти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ. Выборы смогут состояться исключительно после получения Украиной контроля над границей.

Читайте: Выборы на Донбассе проведут только после вывода российских войск — Гилмор

Представители Украины в экономической группе продолжили обсуждение вопроса о восстановлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля.

Также украинская сторона подчеркнула необходимость осуществления совместно с международными партнерами верификации имущества Украины, находящегося на временно оккупированных территориях.

Ранее сообщалось, что выборы на оккупированных территориях могут состояться осенью 2020 года.

Источник: Офис президента

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка