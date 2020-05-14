Особый статус ОРДЛО и выборы на Донбассе: о чем говорили на заседании ТКГ

Украина исключает возможность закрепления особого статуса временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей в Конституции.

Об этом украинская сторона заявила во время первого расширенного заседания трехсторонней контактной группы.

— Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины, — говорится в сообщении.

Также украинская сторона подчеркнула, что выборы на Донбассе могут произойти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ. Выборы смогут состояться исключительно после получения Украиной контроля над границей.

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Представители Украины в экономической группе продолжили обсуждение вопроса о восстановлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля.

Также украинская сторона подчеркнула необходимость осуществления совместно с международными партнерами верификации имущества Украины, находящегося на временно оккупированных территориях.

Ранее сообщалось, что выборы на оккупированных территориях могут состояться осенью 2020 года.