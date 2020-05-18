Украина пока не обсуждает введение паспорта здоровья для туристов — Кулеба

Введение паспорта здоровья для туристов и тех, кто пересекает границу Украины, пока не обсуждается.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что на международном уровне есть такие идеи, но пока они не материализованны.

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По его словам, сейчас склоняются к тому, что при въезде нужно будет, к примеру, показать справку о том, что у человека за определенное количество дней был отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

А после возвращения домой могут ввести правило, предусматривающее самоизоляцию и еще одно тестирование на Covid-19.

Напомним, ранее глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив сообщила, что Украина введет паспорта здоровья для туристов, если так будет во всем мире.