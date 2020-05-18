Україна поки не обговорює введення паспорта здоров’я для туристів – Кулеба

Запровадження паспорта здоров’я для туристів і тих, хто перетинає кордон України, наразі не обговорюється.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що на міжнародному рівні є такі ідеї, але поки вони не матеріалізовані.

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За його словами, наразі схиляються до того, що під час в’їзду потрібно буде, до прикладу, показати довідку про те, що у людини за певну кількість днів був негативний ПЛР-тест на коронавірус.

А після повернення додому можуть ввести правило, яке передбачатиме самоізоляцію і ще одне тестування на Covid-19.

Нагадаємо, раніше глава Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів повідомила, що Україна введе паспорти здоров’я для туристів, якщо так буде в усьому світі.