С 22 мая водители снова могут сдавать практические экзамены в сервисных центрах МВД.

Демонстрация навыков управления автомобилем будет происходить с соблюдением санитарных норм, уточняют в МВД.

— В транспортном средстве одновременно будут находиться только два человека, они должны быть в масках, — добавляют в пресс-службе Главного сервисного центра МВД.

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Кроме того, у водителя, который решить сдавать практические экзамены, не должно быть признаков ОРВИ.

Напомним, ранее мы писали, что сервисные центры МВД и территориальные подразделения Государственной миграционной службы начали возвращаться к работе в обычном режиме с 12 мая, они увеличили рабочий график и расширили ряд услуг.