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Факти / Україна / Суспільство

Без ГРВІ і у масках: як українці здаватимуть на права з 22 травня

З 22 травня водії знову можуть здавати практичні іспити у сервісних центрах МВС.

Демонстрування навичок керування автомобілем буде відбуватися з дотриманням санітарних норм, уточнюють у МВС.

– У транспортному засобі одночасно будуть перебувати лише дві особи, вони мають бути у масках, – додають у прес-службі Головного сервісного центру МВС.

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Крім того, у водія, який вирішити складати практичні іспити, не має бути ознак ГРВІ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сервісні центри МВС та територіальні підрозділи Державної міграційної служби почали повертатися до роботи у звичному режимі з 12 травня, вони збільшили робочий графік та розширили низку послуг.

Джерело: МВС

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