Карантин в Україні: що відбувається 22 травня (КАРТА)

В Україні станом на 22 травня зафіксували 20 148 випадків зараженна коронавірусом .
За добу 442 людини захворіли, зокрема 29 дітей та 74 медпрацівників. Госпіталізація знадобилась 127 пацієнтам
Також, у країні від Covid-19 за добу померли 9 людей, 358 – одужали.
В Україні ввели з 22 травня адаптивний карантин, однак низка областей і Київ знаходяться в епідеміологічної ситуації, яка не дозволяє знімати обмеження.
Адаптивний карантин в Україні
З 22 травня почав діяти адаптивний карантин – обмеження запроваджуються лише в тих регіонах, в яких дозволяє епідеміологічна ситуація.
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Послаблювати чи не послаблювати карантин у своїй області вирішують органи місцевої влади.
Ослаблення карантину в Україні буде проходити в кілька етапів.
Список регіонів які готові до другого етапу ослаблення карантину:
- Вінницька;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Івано-Франківська;
- Кіровоградська;
- Львівська;
- Одеська;
- Сумська;
- Тернопільська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Черкаська;
- Чернігівська.
Варто зазначити, що обов’язковим залишається наявність документів, які посвідчують особу, масковий режим, соціальна дистанція, дезінфікування рук.
Київська область поки не послаблюватиме карантин, оскільки кількість підтверджених випадків Covid-19 на 100 тис. населення перевищує допустиму норму.
У МОЗ заявили, що Київ не відповідає критеріям ослаблення другого етапу обмежень. Проте мер столиці Віталій Кличко зазначив, що з трьох критеріїв столиця не відповідає тільки одному – кількості хворих на 100 тис. населення. Норма – 12 хворих, а у Києві за останній тиждень 15 хворих на 100 тис. Зі свого боку Кличко звернувся до уряду, аби у столиці дозволили ослабити карантинні обмеження. Якщо МОЗ піде на зустріч, то транспорт у Києві запрацює 23 травня о 12.00.
Раніше Факти ICTV писали, що в рамках ослаблення карантину в Харкові метрополітен розпочне свою роботу 25 травня о 5.30.