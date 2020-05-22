Карантин в Україні: що відбувається 22 травня (КАРТА)

В Україні станом на 22 травня зафіксували 20 148 випадків зараженна коронавірусом .

За добу 442 людини захворіли, зокрема 29 дітей та 74 медпрацівників. Госпіталізація знадобилась 127 пацієнтам

Також, у країні від Covid-19 за добу померли 9 людей, 358 – одужали.

В Україні ввели з 22 травня адаптивний карантин, однак низка областей і Київ знаходяться в епідеміологічної ситуації, яка не дозволяє знімати обмеження.

Адаптивний карантин в Україні

З 22 травня почав діяти адаптивний карантин – обмеження запроваджуються лише в тих регіонах, в яких дозволяє епідеміологічна ситуація.

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Послаблювати чи не послаблювати карантин у своїй області вирішують органи місцевої влади.

Ослаблення карантину в Україні буде проходити в кілька етапів.

Список регіонів які готові до другого етапу ослаблення карантину:

Вінницька;

Житомирська;

Запорізька;

Івано-Франківська;

Кіровоградська;

Львівська;

Одеська;

Сумська;

Тернопільська;

Харківська;

Херсонська;

Черкаська;

Чернігівська.

Варто зазначити, що обов’язковим залишається наявність документів, які посвідчують особу, масковий режим, соціальна дистанція, дезінфікування рук.

Київська область поки не послаблюватиме карантин, оскільки кількість підтверджених випадків Covid-19 на 100 тис. населення перевищує допустиму норму.

У МОЗ заявили, що Київ не відповідає критеріям ослаблення другого етапу обмежень. Проте мер столиці Віталій Кличко зазначив, що з трьох критеріїв столиця не відповідає тільки одному – кількості хворих на 100 тис. населення. Норма – 12 хворих, а у Києві за останній тиждень 15 хворих на 100 тис. Зі свого боку Кличко звернувся до уряду, аби у столиці дозволили ослабити карантинні обмеження. Якщо МОЗ піде на зустріч, то транспорт у Києві запрацює 23 травня о 12.00.

Раніше Факти ICTV писали, що в рамках ослаблення карантину в Харкові метрополітен розпочне свою роботу 25 травня о 5.30.