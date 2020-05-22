Анатолій Матвієнко помер - деталі

Помер український політик, народний депутат Верховної Ради чотирьох скликань Анатолій Матвієнко.

Про це повідомив народний депутат від фракції Європейська солідарність Микола Княжицький.

– Помер Анатолій Сергійович Матвієнко. Він завжди був патріотом і справжнім українцем. У незалежній Україні завжди був одним з лідерів національно-демократичних сил. Анатолій Матвієнко любив і підтримував українську культуру, історичні дослідження. У нього завжди була мрія об‘єднати українські церкви, бачити Україну сильною і соборною. У минулому році разом святили паски у церкві на Аскольдовій могилі, – написав Княжицький.

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У 2004 році під час президентських виборів Матвієнко керував виборчим штабом Віктора Ющенка у Харкові. Через два роки став нардепом від блоку Наша Україна.

У 2007 році був знову обраний народним депутатом вже наступного скликання. У 2012 році політик балотувався до Верховної Ради за 17 округом (Вінницька область) як самовисуванець та член партії Українська платформа.

Вчетверте політик увійшов до списку народних обранців у 2014 році, однак вже від партії Блок Петра Порошенка.

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