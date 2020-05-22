Проводить выпускной или нет: Комаровский назвал риски в период эпидемии

Риск заразиться коронавирусом есть, когда собирается много людей. Проводить выпускной или нет, решает каждый самостоятельно.

Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

— Я считаю, что люди должны понимать ценность своей жизни. Каждый человек, принимая решение, пойдет он на выпускной вечер или нет, должен учитывать следующее: он сам практически ничем не рискует, — говорит Комаровский.

По его словам, если дома есть пожилые бабушка и дедушка, после выпускного они могут пострадать.

— Интенсивность риска определяется тем, в каких условиях вы проводите все это мероприятие. Если это не проветриваемый актовый зал, куда набьется куча народа, и бабушки, и дедушки, которых вы пригласите, рискуют заболеть, — отмечает врач.

Необходимо минимизировать присутствие пожилых людей. Также Комаровский посоветовал постараться делать все под открытым небом и избегать закрытых ресторанов.

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Ранее Комаровский рассказал, что для того, чтобы человек заболел коронавирусной инфекцией, необходимо, чтобы определенное количество вирусов попало на слизистые оболочки дыхательных путей или конъюнктиву глаза.