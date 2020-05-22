Проводити випускний чи ні: Комаровський назвав ризики в період епідемії

Ризик заразитися коронавірусом є, коли збирається багато людей. Проводити випускний чи ні, вирішує кожен самостійно.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський.

– Я вважаю, що люди повинні розуміти цінність свого життя. Кожна людина, ухвалюючи рішення, піде вона на випускний вечір чи ні, повинна враховувати, що вона сама практично нічим не ризикує, – говорить Комаровський.

За його словами, якщо вдома є літні бабуся і дідусь, після проведення випускного вони можуть постраждати.

– Інтенсивність ризику визначається тим, в яких умовах ви проводите весь цей захід. Якщо це актовий зал, який не провітрюється, куди наб’ється купа народу, і бабусі й дідусі, яких ви запросите, ризикують захворіти, – зазначає лікар.

Необхідно мінімізувати присутність літніх людей. Також Комаровський порадив намагатися робити все просто неба і уникати закритих ресторанів.

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Раніше Комаровський розповів, що для того, щоб людина захворіла на коронавірусну інфекцію, необхідно, щоб певна кількість вірусів потрапила на слизові оболонки дихальних шляхів або кон’юнктиву ока.