Украина могла бы вступить в НАТО с оккупированным Донбассом – Волкер

Оккупируя территории Украины, Грузии и Молдовы Россия пытается не позволить этим странам вступить в НАТО.

Об этом заявил бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Члены Альянса понимают, что, согласно пятой статье Устава НАТО, принятие в свои ряды, к примеру Украины, автоматически означало бы необходимость воевать с Россией за оккупированные территории, добавил Волкер.

По его словам, чтобы лишить Россию стимулов для продолжения оккупации этих территорий, НАТО должно сделать так, чтобы пятая статья не касалась этих территорий.

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— Мы обязуемся первыми не применять силу, чтобы их вернуть, и будем поддерживать только мирную реинтеграцию этих территорий и восстановление целостности стран, стремящихся вступить в НАТО, — объяснил Волкер.

Напомним, в феврале Волкер заявил, что не видит возможности провести местные выборы на оккупированных территориях Донбасса.