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Факти / Україна / Політика

Україна могла б вступити до НАТО з окупованим Донбасом – Волкер

Окуповувавши території України, Грузії і Молдови Росія намагається не дозволити цим країнам вступити до НАТО.

Про це заявив колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Члени Альянсу розуміють, що, згідно з п’ятою статтею Статуту НАТО, прийняття до своїх лав, наприклад України, автоматично означало б необхідність воювати з Росією за окуповані території, додав Волкер.

За його словами, щоб позбавити Росію стимулів для продовження окупації цих територій, НАТО повинно зробити так, щоб п’ята стаття не стосувалася цих територій.

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– Ми зобов’язуємося першими не застосовувати силу, щоб їх повернути, і будемо підтримувати тільки мирну реінтеграцію цих територій і відновлення цілісності країн, що прагнуть вступити в НАТО, – пояснив Волкер.

Нагадаємо, в лютому Волкер заявив, що не бачить можливості провести місцеві вибори на окупованих територіях Донбасу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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