Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская, Закарпатская и Волынская области не готовы к смягчению карантинных мероприятий. Об этом шла речь на совещании под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса.

В Офисе президента отмечают, что эти регионы не отвечают таким критериям: показатели заболеваемости, заполненность коек в больницах и количество тестирований.

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Остальные области могут вводить определенные смягчения, в то же время местные власти должны ориентироваться по ситуации, и открывать детсады, гостиницы (кроме ресторанов и спа-зон в них), запускать общественный транспорт и т. п. только при условии соблюдения мер безопасности.

В то же время ранее в Минздраве назвали девять областей, в которых нельзя ослаблять карантин.

А Киеву позволили возобновить работу общественного транспорта с 12.00 23 мая и открыть метро с 25 мая.