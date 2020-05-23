Чернівецька, Рівненська, Львівська, Київська, Закарпатська та Волинська області не готові до пом’якшення карантинних заходів. Про це йшлося на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусу.

В Офісі президента наголошують, що ці регіони не відповідають таким критеріям: показники захворюваності, заповненість ліжок у лікарнях та кількість тестувань.

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Решта областей можуть вводити певні пом’якшення, водночас місцева влада має орієнтуватися за ситуацією, і відкривати дитсадки, готелі (крім ресторанів та спа-зон в них), запускати громадський транспорт тощо лише за умови дотримання заходів безпеки.

Водночас раніше у МОЗ назвали дев’ять областей, у яких не можна послаблювати карантин.

А Києву дозволили відновити роботу громадського транспорту з 12.00 23 травня та відкрити метро з 25 травня.