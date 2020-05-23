В Киевской городской государственной администрации опубликовали правила для пассажиров метрополитена, которое заработает с 25 мая.

Также показали, как переоборудовали подземку карантинных мер.

Пассажиров допускать в общественный транспорт только при наличии защитной маски.

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Метрополитен Киева вводит карантинные правила — какие есть ограничения / 6 фотографий

Правила:

каждые три часа в салоне транспорта должны проводить дезинфекцию;

вагоны метрополитена будут дезинфицировать во время захода поездов в электродепо и на пункты техобслуживания;

в подземке должны обеспечить санитарные расстоянии не менее 1,5 м в очередях на кассы и терминалы самообслуживания, на платформах и в вестибюлях;

в случае скопления пассажиров будут ограничивать количество пассажиров на станциях метрополитена — полное или частичное закрытие на вход.

К слову мэр Киева Виталий Кличко в комментарии Фактам ICTV заявил, что уверен в открытии метрополитена 25 мая.

В столице все готово к запуску его работы.

Фото: КГГА