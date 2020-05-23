В Киевской городской государственной администрации опубликовали правила для пассажиров метрополитена, которое заработает с 25 мая.
Также показали, как переоборудовали подземку карантинных мер.
Пассажиров допускать в общественный транспорт только при наличии защитной маски.
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Метрополитен Киева вводит карантинные правила — какие есть ограничения / 6 фотографий
Правила:
- каждые три часа в салоне транспорта должны проводить дезинфекцию;
- вагоны метрополитена будут дезинфицировать во время захода поездов в электродепо и на пункты техобслуживания;
- в подземке должны обеспечить санитарные расстоянии не менее 1,5 м в очередях на кассы и терминалы самообслуживания, на платформах и в вестибюлях;
- в случае скопления пассажиров будут ограничивать количество пассажиров на станциях метрополитена — полное или частичное закрытие на вход.
К слову мэр Киева Виталий Кличко в комментарии Фактам ICTV заявил, что уверен в открытии метрополитена 25 мая.
В столице все готово к запуску его работы.
Фото: КГГА