Wizz Air отложил полеты из Украины до середины июня

В авиакомпании Wizz Air решили отложить начало перелетов из-за того, что украинское правительство продлило карантин.

Полеты из Украины начнуться не раньше 16 июня.

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На сайте Wizz Air уже появились билеты на рейсы с 16 июня.

Как вернуть деньги за билеты:

ваучеры на 120% от стоимости билета. Их можно использовать в течение 24 месяцев

100% денежное возмещение;

пассажиры, которые забронировали билеты через туристические и онлайн-туристические агентства, должны связаться с компанией, в которой они купили их.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины требует от украинских и мировых авиаперевозчиков не размещать информацию о продаже билетов к отмене карантинных мероприятий.

Источник: Wizz Air