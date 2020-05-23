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Факты / Украина / Общество

Wizz Air отложил полеты из Украины до середины июня

В авиакомпании Wizz Air решили отложить начало перелетов из-за того, что украинское правительство продлило карантин.

Полеты из Украины начнуться не раньше 16 июня.

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На сайте Wizz Air уже появились билеты на рейсы с 16 июня.

Как вернуть деньги за билеты:

  • ваучеры на 120% от стоимости билета. Их можно использовать в течение 24 месяцев
  • 100% денежное возмещение;
  • пассажиры, которые забронировали билеты через туристические и онлайн-туристические агентства, должны связаться с компанией, в которой они купили их.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины требует от украинских и мировых авиаперевозчиков не размещать информацию о продаже билетов к отмене карантинных мероприятий.

Источник: Wizz Air

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