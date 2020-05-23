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Факти / Україна / Суспільство

Wizz Air відклав польоти з України до середини червня

В авіакомпанії Wizz Air вирішили відкласти початок перельотів через те, що український уряд продовжив карантин.

Польоти з України розпочнуться не раніше 16 червня.

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На сайті Wizz Air вже з’явилися квитки на рейси з 16 червня.

Як повернути гроші за квитки:

  • ваучери на 120% від вартості квитка. Їх можна використовувати протягом наступних 24 місяців;
  • 100% грошове відшкодування;
  • пасажири, які забронювали квитки через туристичні та онлайн-туристичні агентства, повинні зв’язатися з компанією, у якій вони купили їх.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України вимагає від українських та світових авіаперевізників не розміщувати інформацію про продаж білетів до скасування карантинних заходів.

Джерело: Wizz Air

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