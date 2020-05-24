На Закарпатье из-за вспышки коронавируса село закрыли на карантин

В Закарпатской области закрыли на карантин село Ворочево. В 28 жителей населенного пункта обнаружили Covid-19.

Об этом сообщили в Закарпатской областной государственной администрации.

— Мы приняли решение об установлении карантинной зоны и обустройстве контрольно-пропускного пункта на въезде и выезде из села Ворочево, — говорится в сообщении.

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Передвигаться позволят только работникам учреждений здравоохранения, государственных учреждений и других объектов критической инфраструктуры.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 24 мая зафиксировали 20 986 случаев заражения Covid-19. За последние сутки — 406.

Стоит отметить, что количество инфицированных коронавирусом уменьшается третий день. В пятницу зафиксировали 442 случая, а в субботу — 432.

Источник: Закарпатская ОГА