На Закарпатті через спалах коронавірусу село закрили на карантин

У Закарпатській області закрили на карантин село Ворочево. У 28 мешканців населеного пункту виявили Covid-19.

Про це повідомили у Закарпатській обласній державній адміністрації.

– Ми ухвалили рішення про встановлення карантинної зони та облаштування контрольно-пропускного пункту на в’їзді та виїзді з села Ворочево, – йдеться у повідомленні.

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Пересуватися дозволять лише працівникам закладів охорони здоров’я, державних установ та інших об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 24 травня зафіксували 20 986 випадків зараження Covid-19. За останню добу – 406.

Варто зазначили, що кількість інфікованих коронавірусом зменшується третій день. У п’ятницю зафіксували 442 випадки, а в суботу – 432.

Джерело: Закарпатська ОДА