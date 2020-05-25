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Факти / Україна / Суспільство

До 10 осіб у групах: як студенти складатимуть сесії під час карантину

З 1 червня 2020 року українським вишам можуть дозволити проводити екзаменаційні сесії.

Про це повідомила виконуюча обов’язки міністра освіти і науки України Любомира Мандзій в ефірі одного з українських телеканалів.

– Це можливо у закладах вищої освіти за умови дотримання усіх протиепідемічних заходів, а також у групах не більше 10 осіб, – зазначила Любомира Мандзій.

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Можливість вишів приймати іспити у студентів буде залежати від епідеміологічної ситуації у тому чи іншому регіоні. Але якщо раптом вона виявиться несприятливою, університети готові проводити сесії віддалено.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як освітні заклади Києва будуть виходити з карантину.

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