Зоопарк в Киеве открылся 23 мая после первой за 50 лет реконструкции. Накануне мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что речь идет о первой очереди, и показал видео.

По его словам, территория зоопарка изменилась — “новая входная группа с красивой площадью и новыми помещениями, общественные туалеты, медпункт, современный универсальный вольер для животных и птиц”.

На входе в Киевский зоопарк посетителям измеряют температуру, без масок не пускают.

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Цены на билеты:

для взрослых — 100 грн;

для детей — 50 грн.

Работает зоопарк: вторник-воскресенье – с 9.00 до 16.00, а в понедельник — с 12.00 до 16.00.

В то же время в зверинце продолжается строительство нового приматника, океанариума, а также фудкортов и большого паркинга для посетителей на 500 авто, который откроют в июле.

Реконструкции Киевского зоопарка начались почти три года назад – летом 2017-го. На первую очередь из бюджета столицы выделили 200 млн грн.