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Факты / Украина / Общество

ИФА-тесты на иммунитет к Сovid-19 начали делать во Львове

Первые высокоточные ИФА-тесты на антитела к коронавирусу уже делают медикам Больницы скорой помощи во Львове, сообщил в соцсети мэр города Андрей Садовой.

По его словам, иммуноферментный анализ позволяет посмотреть на наличие антител в организме человека и узнать, болел ли он коронавирусом.

Садовой добавил, что аппараты для таких тестов есть в лабораториях городских больниц и поликлиник.

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— Поэтому это существенно увеличит массовость тестирования во Львове. Также отмечу, что это не замена ПЦР-тестирования, а дополнительная возможность для определения больных Сovid-19, и самое главное – тех, кто уже переболел, – подытожил мэр города.

Ранее мы рассказывали все о методе ИФА-дигностирования коронавируса, а также о том, какие угрозы есть при таком тестировании.

Источник: Андрій Садовий

Фото: Dreamstime

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