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Факти / Україна / Суспільство

ІФА-тести на імунітет до Сovid-19 почали робити у Львові

Перші високоточні ІФА-тести на антитіла до коронавірусу вже роблять медикам Лікарні швидкої допомоги у Львові, повідомив у соцмережі мер міста Андрій Садовий.

За його словами, імуноферментний аналіз дозволяє подивитися на наявність антитіл в організмі людини та дізнатися, чи хворіла вона на коронавірус.

Садовий додав, що апарати для таких тестів є в лабораторіях міських лікарень та поліклінік.

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– Тому це істотно збільшить масовість тестування у Львові. Також зазначу, що це не заміна ПЛР-тестування, а додаткова можливість для визначення хворих на Сovid-19, і найголовніше – тих, хто вже перехворів, – підсумував мер міста.

Раніше ми розповідали усе про метод ІФА-діагностування коронавірусу, а також про те, які загрози є під час такого тестування.

Джерело: Андрій Садовий

Фото: Dreamstime

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