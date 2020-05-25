Метро в Харькове возобновило свою работу с 25 мая.

В Харьковский метрополитен допускают пассажиров только в защитных масках или респираторах.

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— Информируем, что доступ и передвижение по территории метрополитена без надетого респиратора или защитной маски — запрещено. Помните, что именно от вас зависит ваша жизнь и здоровье других пассажиров, — отметили в сообщении.

Накануне харьковское метро сообщило, что, согласно приказу Департамента инфраструктуры Харьковского городского совета №132 от 22.05.2020 года, Коммунальное предприятие Харьковский метрополитен восстанавливает перевозки пассажиров с 5.30 25 мая.

Однако очевидцы отмечают, что не все пассажиры Харьковского метрополитена придерживаются новых правил пользования общественным транспортом.

Есть граждане, которые передвигаются метро без защитных масок и респираторов.

Напомним, что в Киевской городской государственной администрации опубликовали правила для пассажиров метрополитена, который возобновил свою работу с 25 мая.

Фото: Х***й Харьков