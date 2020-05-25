Метро у Харкові відновило свою роботу з 25 травня.

У Харківський метрополітен допускають пасажирів лише у захисних масках чи респіраторах.

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– Інформуємо, що доступ та пересування територією метрополітену без вдягнутого респіратора або захисної маски – заборонено! Пам’ятайте, що саме від вас залежать ваше життя та здоров’я інших пасажирів, – зазначили у повідомленні.

Напередодні харківське метро повідомило, що, згідно з наказом Департаменту інфраструктури Харківської міської ради №132 від 22.05.2020 року, Комунальне підприємство Харківський метрополітен поновлює перевезення пасажирів з 5.30 25 травня.

Проте очевидці зазначають, що не усі пасажири Харківського метрополітену дотримуються нових правил користування громадським транспортом.

Є громадяни, які пересуваються метро без захисних масок та респіраторів.

Нагадаємо, що у Київській міській державній адміністрації опублікували правила для пасажирів метрополітену, який відновив свою роботу з 25 травня.

Фото: Х***й Харків