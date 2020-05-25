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Факты / Украина

Под Офисом президента собрались активисты из-за дела Шеремета

Десятки людей пришли 26 мая под здание Офиса президента вступиться за подозреваемых по делу Пава Шеремета — Андрея Антоненко, Яну Дугар и Юлию Кузьменко.

Участники акции, среди которых были родители Кузьменко и ее муж, требовали снять с подозреваемых все обвинения.

Люди держали плакаты и скандировали: “Где справедливость?!”.

  • Дело Шеремета: под Офис президента вышли активисты
  • Дело Шеремета: под Офис президента вышли активисты
  • Дело Шеремета: под Офис президента вышли активисты
  • Дело Шеремета: под Офис президента вышли активисты
Под Офисом президента собрались активисты из-за дела Шеремета / 2 фотографии

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Протестующие требовали от президента Украины Владимира Зеленского восстановить политическую справедливость в деле Шеремета.

Напомним, Национальная полиция завершила досудебное следствие по делу Шеремета. Незадолго до этого двум фигурантам по делу Антоненко и Кузьменко изменили подозрения.

Также 26 мая суд оставил Антоненко под стражей еще на 60 суток.

Фото: Громадське

Источник: Громадське

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