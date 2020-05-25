Дело Шеремета: под Офис президента вышли активисты

Десятки людей пришли 26 мая под здание Офиса президента вступиться за подозреваемых по делу Пава Шеремета — Андрея Антоненко, Яну Дугар и Юлию Кузьменко.
Участники акции, среди которых были родители Кузьменко и ее муж, требовали снять с подозреваемых все обвинения.
Люди держали плакаты и скандировали: “Где справедливость?!”.
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Протестующие требовали от президента Украины Владимира Зеленского восстановить политическую справедливость в деле Шеремета.
Напомним, Национальная полиция завершила досудебное следствие по делу Шеремета. Незадолго до этого двум фигурантам по делу Антоненко и Кузьменко изменили подозрения.
Также 26 мая суд оставил Антоненко под стражей еще на 60 суток.
Фото: Громадське