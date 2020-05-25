Справа Шеремета: під Офіс президента вийшли активісти

Десятки людей прийшли 26 травня під будівлю Офісу президента заступитися за підозрюваних у справі Пава Шеремета — Андрія Антоненка, Яну Дугарь та Юлію Кузьменко.

Учасники акції, серед яких були батьки Кузьменко та її чоловік, вимагали зняти з підозрюваних усі звинувачення.

Люди тримали плакати та скандували: “Де справедливість?!”.







Під Офісом президента зібралися активісти через справу Шеремета / 2 фотографии

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Протестувальники вимагали від президента України Володимира Зеленського відновити політичну справедливість у справі Шеремета.

Нагадаємо, Національна поліція завершила досудове слідство у справі Шеремета. Незадовго до цього двом фігурантам у справі Антоненку та Кузьменко змінили підозри.

Також 26 травня суд залишив Антоненка під вартою ще на 60 діб.

Фото: Громадське