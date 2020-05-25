Национальный банк Украины понизил официальный курс евро к гривне, тогда как доллар остался стабильным.

На 25 мая НБУ установил курс 26,75 грн/1$.

Падение цены на евро по курсу на 25 мая зафиксировалось на 29,16 грн/1€.

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Курс валют в Украине от НБУ на 25.05:

$1 — 26,75 грн;

€1 — 29,16 грн;

1 польский злотый — 6,45 грн;

10 российских рублей — 3,74 грн.

Напомним, недавно глава Нацбанка Яков Смолий объяснил, на что Украина потратит транш от МВФ. Его получение запланировано на конец мая — начало июня.