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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар стабилен, евро дешевеет: курс валют на 25 мая

Национальный банк Украины понизил официальный курс евро к гривне, тогда как доллар остался стабильным.

На 25 мая НБУ установил курс 26,75 грн/1$.

Падение цены на евро по курсу на 25 мая зафиксировалось на 29,16 грн/1€.

Читайте: На что Украина потратит деньги МВФ — Зеленский сделал заявление

Курс валют в Украине от НБУ на 25.05:

  • $1 — 26,75 грн;
  • €1 — 29,16 грн;
  • 1 польский злотый — 6,45 грн;
  • 10 российских рублей — 3,74 грн.

Напомним, недавно глава Нацбанка Яков Смолий объяснил, на что Украина потратит транш от МВФ. Его получение запланировано на конец мая — начало июня.

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