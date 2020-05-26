Реформа Укрпочты принесет экономике Украины до 25-30 млрд грн — Криклий

Законопроект 2788-д поможет банковской инфраструктуре впервые в истории Украины приблизиться к людям. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

— За четыре последних года в Украине закрыли треть банковских отделений, у 37% населения нет базовых банковских счетов. Банкоматы есть в 30% населенных пунктов, банковские отделения в 6%. Украина занимает 30 место по уровню финансовой грамотности населения среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. А в индексе G20 Украина — где-то рядом с Угандой, Габоном, Эквадором и Маврикием, — отметил Владислав Криклий.

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Принятие законопроекта 2788-д О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи в целом предусматривает:

жители сел смогут покупать онлайн, оплачивать коммунальные услуги в интернете, пополнять мобильный через сайт и многое другое;

возможность дешевой доставки лекарств в села и сельскохозяйственной продукции в города;

развитие инфраструктуры e-commerce в селах;

удешевление стоимости предоставления банковских и коммунальных услуг, а также кредитных ставок для бизнеса и населения;

расширение возможности кредитования;

уменьшение расходов на доставку наличности и, как следствие, повышение привлекательности и стоимости компании для привлечения инвестиций и частичной приватизации;

вывод экономики из тени;

экономия государством 2,2 млрд грн в год на выплате пенсий и социальной помощи.

Криклий уверяет, что закон позволит избежать конкуренции с банками и уменьшит долю государственного сектора в банковской системе. Укрпочта станет условным маркетплейсом для банков. Также компания полностью подпадает под регулирование Национального банка Украины по финансовому мониторингу и будет членом Фонда гарантирования вкладов.

— Введение реформы создаст инфраструктуру для предоставления административных услуг, децентрализации, энергетической, медицинской и земельной реформ, а также реинтеграции временно оккупированных территорий без привлечения бюджетных средств, — говорит министр.

К слову, правительство решило не ждать начала третьей волны ослабления карантина, которая стартует 1 июня, и планирует возобновить железнодорожное сообщение в Украине раньше. Об этом заявил Владислав Криклий в эфире одного из каналов.

Источник: Новое Время