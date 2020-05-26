Днепропетровская область получила разрешение ослабить ограничения, введенные в связи с коронавирусом.

— Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям, — отмечают в Минздраве.

Читайте: Еще 7 областей Украины не могут смягчить карантин (СПИСОК)

Так, есть три главных критерия для принятия решений: инцидентность (количество новых случаев за последние 7 дней на 100 тыс. населения) составляет менее 12, загруженность коек составляет менее 50%, охват тестирований не ниже уровня инцидентности.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 июня. Все, что нужно знать о карантинных ограничениях и коронавирусе, читайте на сайте Факты ICTV.