СБУ знайшла вбивць українських силовиків на Луганщині

СБУ встановила особи та оголосила в розшук чотирьох бойовиків, причетних до артилерійського обстрілу позицій ООС на Луганщині 26 травня 2018 року.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Тоді під час обстрілу загинуло двоє співробітників Центру спецоперацій А СБУ – полковник Руслан Муляр і прапорщик Юрій Журавльов. Ще двох бійців було важко поранено.

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Групу з трьох терористів очолював уродженець Росії на прізвисько Шумер.















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– Бойовики входили до так званого 3 мотострілецького батальйону 4 ОМСБр Народної міліції ЛНР. Для атаки на позиції ООС в районі Бахмутської траси бойовики застосували артилерійське озброєння, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, група терористів причетна і до обстрілів позицій ЗСУ в Новоайдарському і Слов’яносербському районах Луганської області.

– У межах відкритого кримінального провадження ватажку групи та його підлеглим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258 (Терористичний акт) та ч. 1 ст. 258-3 (Участь у терористичній організації) КК України, – додали в СБУ.

Судом надано дозвіл на затримання фігурантів. Бойовикам може загрожувати довічне ув’язнення.

Нагадаємо, ввечері 20 травня на Донбасі загинув командир батальйону Луганськ-1 Сергій Губанов.