В Украине появятся волонтеры для слежения за соблюдением санитарных правил

В Украине, перенимая опыт Италии, начнут работать волонтеры, которые будут следить за соблюдением правил карантина.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Важно, чтобы люди не забывали об опасности, которую несeт Covid-19, и не подвергали риску окружения. Для этого правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей, — отметил Шмыгаль.

Читайте: Увеличение больных и карантинные волонтеры: коронавирус в Украине 26 мая (КАРТА)

По его словам, волонтеры также будут информировать окружающих как правильно носить маску, соблюдать дистанцию и правила посещения магазинов и заведений

— Эта замечательная инициатива, как привлечь граждан к общему делу, появилась в Италии. Идею уже поддержал президент, а реализовать ее сможет Министерство социальной политики, — добавил глава правительства.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине еще есть семь областей, которые пока не дотягивают до второго этапа смягчения карантина — это Донецкая, Луганская, Львовская, Ровенская, Черновицкая области, Закарпатье и Волынь.