Карантин в Украине: что происходит 26 мая (КАРТА)

По состоянию на 26 мая в Украине обнаружили 21 584 случая заражения коронавирусом, 339 из которых подтвердили за последние сутки.

Четыре дня в Украине шла на спад статистика инфицирования, однако сегодня цифры заметно изменились. К примеру, вчера обнаружили 259 случаев инфицирования.

В течение всего периода пандемии 7 575 человек выздоровели, а 644 пациентов умерли от осложнений, вызванных Covid-19.

На амбулаторном лечении в Украине находятся 14 848 пациентов, из них 1 318 детей и 3 405 медработников.

В столице также зафиксировали повышение заражений, за сутки заболело еще 58 человек, 16 из которых — это медики.

Сегодня в Киеве уже 2 710 подтвержденных случаев.

Всего за период пандемии в столице от коронавируса умер 61 человек, однако 393 человека выздоровели.

В Киеве дольше всех выздоравливают от Covid-19 младенцы и маленькие дети.

— Выздоровели 9% детей из тех, кто болели за период пандемии. Как правило, они лечатся более месяца, — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме того, труднее излечиваются от коронавируса люди старше 65 лет.

Правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей.

Они также будут информировать их о правильном ношении маски, соблюдении социальной дистанции, правил посещения магазинов и заведений.

— Противостоять пандемии коронавируса — это наша общая задача. Поэтому важно, чтобы люди не забывали об опасности, которую несeт болезнь, и не подвергали риску окружение, — отметил Денис Шмыгаль.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 26 мая заявил, что полноценное открытие ресторанов и кафе возможно с 10 июня.

— Если мы говорим о кафе и ресторанах, сейчас возможна работа только открытых террас, кроме того, работа на вынос. Полноценная работа может возобновиться с 10 июня, — сказал министр.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Правительство решило восстановить железнодорожное сообщение в Украине раньше 1 июня. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, поезда пустят уже на этой неделе, но дату не уточнил.

Только сказал, что речь идет обо всех типах поездов — электричках, дальнего сообщения, ночных и скоростных экспрессах.

Билеты на поезда появятся в кассах в среду и четверг.

Сейчас в Украине еще есть семь областей не могут ослабить карантин, однако Днепропетровская область получила разрешение ослабить ограничения, введенные в связи с коронавирусом.

К ним относятся: Донецкая, Луганская, Львовская, Ровенская, Черновицкая области, Закарпатье и Волынь.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время брифинга.

Напомним, вчера, 25 мая, в Украине резко упал суточный показатель инфицированных – 259 случаев заражения коронавирусом.