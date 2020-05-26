Карантин в Украине: что происходит 26 мая (КАРТА)

По состоянию на 26 мая в Украине обнаружили 21 584 случая заражения коронавирусом, 339 из которых подтвердили за последние сутки.
Четыре дня в Украине шла на спад статистика инфицирования, однако сегодня цифры заметно изменились. К примеру, вчера обнаружили 259 случаев инфицирования.
В течение всего периода пандемии 7 575 человек выздоровели, а 644 пациентов умерли от осложнений, вызванных Covid-19.
На амбулаторном лечении в Украине находятся 14 848 пациентов, из них 1 318 детей и 3 405 медработников.
В столице также зафиксировали повышение заражений, за сутки заболело еще 58 человек, 16 из которых — это медики.
Сегодня в Киеве уже 2 710 подтвержденных случаев.
Всего за период пандемии в столице от коронавируса умер 61 человек, однако 393 человека выздоровели.
В Киеве дольше всех выздоравливают от Covid-19 младенцы и маленькие дети.
— Выздоровели 9% детей из тех, кто болели за период пандемии. Как правило, они лечатся более месяца, — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Кроме того, труднее излечиваются от коронавируса люди старше 65 лет.
Правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей.
Они также будут информировать их о правильном ношении маски, соблюдении социальной дистанции, правил посещения магазинов и заведений.
— Противостоять пандемии коронавируса — это наша общая задача. Поэтому важно, чтобы люди не забывали об опасности, которую несeт болезнь, и не подвергали риску окружение, — отметил Денис Шмыгаль.
Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 26 мая заявил, что полноценное открытие ресторанов и кафе возможно с 10 июня.
— Если мы говорим о кафе и ресторанах, сейчас возможна работа только открытых террас, кроме того, работа на вынос. Полноценная работа может возобновиться с 10 июня, — сказал министр.
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Правительство решило восстановить железнодорожное сообщение в Украине раньше 1 июня. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, поезда пустят уже на этой неделе, но дату не уточнил.
Только сказал, что речь идет обо всех типах поездов — электричках, дальнего сообщения, ночных и скоростных экспрессах.
Билеты на поезда появятся в кассах в среду и четверг.
Сейчас в Украине еще есть семь областей не могут ослабить карантин, однако Днепропетровская область получила разрешение ослабить ограничения, введенные в связи с коронавирусом.
К ним относятся: Донецкая, Луганская, Львовская, Ровенская, Черновицкая области, Закарпатье и Волынь.
Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время брифинга.
Напомним, вчера, 25 мая, в Украине резко упал суточный показатель инфицированных – 259 случаев заражения коронавирусом.