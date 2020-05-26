В Україні з’являться волонтери для стеження за дотриманням санітарних правил

В Україні, посилаючить на досвід Італії, почнуть працювати волонтери, які стежити за дотриманням правил карантину.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Важливо, щоб люди не забували про небезпеку, яку несe Covid-19, та не наражали ризику оточення. Для цього уряд планує залучити волонтерів, які будуть стежити за дотриманням громадянами протиепідемічних правил у місцях потенційного скупчення людей, – зазначив Шмигаль.

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За його словами, волонтери також інформуватимуть навколишніх як правильно носити маску, про дотримуватись дистанції та правил відвідування магазинів чи закладів харчування.

– Ця хороша ініціатива, як залучити громадян до спільної справи, з’явилася в Італії. Ідею вже підтримав президент, а реалізувати її зможе Міністерство соціальної політики, – додав очільник уряду.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні ще є сім областей, які поки не дотягують до другого етапу пом’якшення карантину – це Донецька, Луганська, Львівська, Рівненська, Чернівецька області, Закарпаття та Волинь.