Карантин в Україні: що відбувається 26 травня (КАРТА)

Станом на 26 травня в Україні виявили 21 584 випадки зараження коронавірусом, 339 з яких підтвердили за останню добу.

Чотири дні в Україні йшла на спад статистика інфікування, однак сьогодні цифри помітно змінилися. До прикладу, учора виявили 259 випадків інфікування.

Упродовж всього періоду пандемії 7 575 людей одужали, а 644 пацієнти померли від ускладнень, викликаних Covid-19.

На амбулаторному лікуванні в Україні перебувають 14 848 пацієнтів, з них 1 318 дітей та 3 405 медпрацівників.

У столиці також зафіксували підвищення інфікувань, за добу захворіло ще 58 осіб, 16 з яких – це медики.

На сьогодні в Києві вже 2 710 підтверджених випадків.

Усього за період пандемії в столиці від коронавірусу померла 61 людина, однак 393 людини одужали.

У Києві найдовше одужують від Covid-19 немовлята та маленькі діти.

– Одужало 9% дітей з тих, хто хворіли за період пандемії. Зазвичай, вони лікуються понад місяць, – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Крім того, найважче виліковуються від коронавірусу люди старше 65 років.

Уряд планує залучити волонтерів, які будуть стежити за дотриманням громадянами протиепідемічних правил у місцях потенційного скупчення людей. Вони також інформуватимуть їх щодо правильного носіння маски, дотримання соціальної дистанції, правил відвідування магазинів та закладів харчування.

– Протистояти пандемії коронавірусу — це наше спільне завдання. А тому важливо, щоб люди не забували про небезпеку, яку несe хвороба, та не наражали на ризик оточення, – зазначив Денис Шмигаль.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 26 травня заявив, що повноцінне відкриття ресторанів та кафе можливе з 10 червня.

– Якщо ми говоримо про кафе та ресторани, зараз можлива робота лише відкритих терас, окрім того, робота на виніс. Повноцінна робота може відновитись з 10 червня, – сказав міністр.

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Уряд вирішив відновити залізничне сполучення в Україні раніше 1 червня. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, потяги пустять вже цього тижня, але дату не уточнив.

Лише сказав, що йдеться про всі типи потягів – електрички, далеке сполучення, нічні та швидкісні експреси.

Квитки на потяги з’являться у касах у середу та четвер.

Нині в Україні ще сім областей не можуть послабити карантин, однак Дніпропетровська область отримала дозвіл послабити обмеження, введені у зв’язку з коронавірусом.

До них входять: Донецька, Луганська, Львівська, Рівненська, Чернівецька області, Закарпаття й Волинь.

Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу.

Нагадаємо, вчора, 25 травня, в Україні різко впав добовий показник інфікованих – 259 випадків зараження коронавірусом.