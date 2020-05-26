Сервисные центры МВД не выдавать бумажные справки о несудимости из-за технических проблем.

Информацию об этом на странице Главного сервисного центра МВД в Facebook.

— Получить справку о несудимости можно только онлайн. Заказать ее онлайн можно только с помощью квалифицированной электронной подписи, — заявили в центре.

Когда получить бумажную справку снова можно будет в Сервисном центре МВД — неизвестно.

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В сервисном центре предлагают обращаться к работникам Департамента информатизации МВД.

Их электронная почта горячей линии: [email protected]

Напомним, сервисные центры МВД и территориальные подразделения Государственной миграционной службы возвратились к обычному режиму работы с 12 мая. Они были закрыты с 18 марта.

Источник: Главный сервисный центр МВД