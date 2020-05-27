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Факти / Україна

Перелік документів для альтернативної служби в Україні скорочено

Зі списку документів на вступ на альтернативну службу в Україні виключено довідку про склад сім’ї.

Нині громадянам, щоб вступити на альтернативну службу, потрібно подати такі документи:

  • документи, що підтверджують істинність їхніх релігійних переконань;
  • копію документа про освіту;
  • довідку з місця роботи чи навчання.

Альтернативна служба – це служба для громадян, які не можуть виконувати військовий обов’язок через релігійні переконання.

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– Продовжуємо скасовувати необхідність подання непотрібних довідок, які не несуть жодного сенсу і не впливають на ухвалення рішень, – йдеться у повідомленні Мінцифри.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, коли подавати документи на зарахування дітей до садочків та шкіл Києва.

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