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Факти / Україна / Суспільство

Служба без масок. В Івану-Франківську священик заплатить 34 тис. грн штрафу

Священника УПЦ МП в Івано-Франківську суд оштрафував на 34 тис. грн за проведення літургії у карантин.

21 квітня він провів службу без дотримання санітарних і протиепідемічних заходів.

Священник на засідання суду не прийшов, але надіслав письмові пояснення.

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У них він зазначив, що в той день проводилася літургія, де зібралось 20 парафіян. З них 6-8 перебували в храмі, а решта на вулиці.

Про те, що парафіяни повинні були себе захистити масками йому було відомо. Священик визнав свою провину.

Як писали Факти ICTV, у Києво-Печерській лаврі заразилися коронавірусом всі священики. Також захворіли монахи, викладачі та студенти Київської духовної академії, яка знаходиться на території лаври.

Джерело: постанова Івано-Франківського міського суду

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