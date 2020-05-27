PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Кабмин согласовал меморандум о поставках сжиженного газа из США

Из США в Украину могут начать поставлять сжиженный газ. Кабмин согласовал проект меморандума о сотрудничестве с американской компанией Louisiana natural gas Exports.

Он предусматривает изучение возможностей поставок сжиженного газа из Америки в украинские хранилища.

Читайте: В мае газ подешевеет для населения: Нафтогаз назвал новую цену

Меморандум предусматривает развитие газовой инфраструктуры на границе Украины с Польшей. Эго может частично профинансируют правительства США и ЕС.

— Меморандум не создает юридических обязательств и является лишь декларацией о намерениях, — говорится в документе.

В марте правительства США и Украины договорились о поставках в Украину сжиженного газа через терминалы в Польше.

Общий срок проекта займет не менее 20 лет. Годовой объем поставок сжиженного газа из США составляет 5,5 млрд куб. м.

Напомним, Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало в освобождении Северного потока-2 от правил газовой директивы ЕС.

Источник: Кабмин

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка