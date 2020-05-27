Кабмин согласовал меморандум о поставках сжиженного газа из США

Из США в Украину могут начать поставлять сжиженный газ. Кабмин согласовал проект меморандума о сотрудничестве с американской компанией Louisiana natural gas Exports.

Он предусматривает изучение возможностей поставок сжиженного газа из Америки в украинские хранилища.

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Меморандум предусматривает развитие газовой инфраструктуры на границе Украины с Польшей. Эго может частично профинансируют правительства США и ЕС.

— Меморандум не создает юридических обязательств и является лишь декларацией о намерениях, — говорится в документе.

В марте правительства США и Украины договорились о поставках в Украину сжиженного газа через терминалы в Польше.

Общий срок проекта займет не менее 20 лет. Годовой объем поставок сжиженного газа из США составляет 5,5 млрд куб. м.

Напомним, Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало в освобождении Северного потока-2 от правил газовой директивы ЕС.