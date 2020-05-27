В метро в Киеве будут ограничивать вход на отдельные станции в часы пик.

Такие меры необходимы, чтобы не создавать большого скопления людей.

— В метро, ​​в часы пик, чтобы не создавать скопления людей, временно ограничат вход на отдельные станции. Пассажирам нужно будет ждать у входной двери метро, ​​сохраняя дистанцию, в защитных масках, — рассказал Виталий Кличко.

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Также мэр Киева вновь призвал людей придерживаться правил защиты и беречь свое здоровье.

— После двух дней работы метро не все пассажиры придерживаются социальной дистанции и носят маски. В метрополитене и наземном общественном транспорте обязательный масочный режим, поскольку 34% заражение происходит именно там, — отметил Кличко.

По его словам, после возобновления работы метрополитен за два дня перевез 773 тыс. пассажиров, общественный транспорт за несколько дней — почти 835 тыс.

Ранее Факты ICTV сообщали, что по состоянию на 27 мая в Киеве зафиксировано 2 739 случаев коронавирусной инфекции. За сутки заболели еще 29 человек, а выписаны — 44 пациента. Впервые с начала пандемии в Киеве больше людей выздоровели, чем заболели.