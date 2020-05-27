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Факти / Україна / Суспільство

У метро Києва обмежуватимуть вхід для пасажирів у години пік

У метро в Києві обмежуватимуть вхід на окремі станції у години пік.

Такі заходи потрібні, щоб не утворювати великого скупчення людей.

 – У метро, у години пік, щоб не створювати скупчення людей, тимчасово обмежать вхід на окремі станції. Пасажирам потрібно буде чекати біля вхідних дверей метро, зберігаючи дистанцію, у захисних масках, – розповів Віталій Кличко.

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Також мер Києва знову закликав людей притримуватись правил захисту та берегти своє здоров’я.

 – Після двох днів роботи метро не усі пасажири дотримують соціальної дистанції та носять маски. У метрополітені та наземному громадському транспорті обов’язковий масковий режим, оскільки 34% зараження відбувається саме там, – наголосив Кличко.

За його словами, після відновлення роботи метрополітен за два дні перевіз 773 тис. пасажирів, громадський транспорт за кілька дні – майже 835 тис.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що станом на 27 травня у Києві зафіксовано 2 739 випадків коронавірусної інфекції. За добу захворіли ще 29 осіб, а одужало – 44 пацієнта. Це вперше з початку пандемії у Києві більше людей одужало, ніж захворіло.

Джерело: КМДА

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