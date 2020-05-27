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Факти / Україна / Суспільство

ВМСУ випробували захист для нових артилерійських катерів

Малі броньовані артилерійські катери ВМС України пройшли випробування у морі.

Моряки на практиці перевірили технічні спроможності одного з нових суден.

– Серед різноманітних завдань, які виконували екіпажі, була перевірка автоматичної системи захисту від наведення зброї супротивника, – йдеться в повідомленні.

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  • ВМСУ випробували захист для нових артилерійських катерів
  • ВМСУ випробували захист для нових артилерійських катерів
  • ВМСУ випробували захист для нових артилерійських катерів
  • ВМСУ випробували захист для нових артилерійських катерів
  • ВМСУ випробували захист для нових артилерійських катерів
  • ВМСУ випробували захист для нових артилерійських катерів
  • ВМСУ випробували захист для нових артилерійських катерів
  • ВМСУ випробували захист для нових артилерійських катерів
  • ВМСУ випробували захист для нових артилерійських катерів
  • ВМСУ випробували захист для нових артилерійських катерів
  • ВМСУ випробували захист для нових артилерійських катерів
  • ВМСУ випробували захист для нових артилерійських катерів
ВМСУ випробували захист для нових артилерійських катерів / 6 фотографий

Сучасне обладнання дозволяє захистити екіпаж і корпус катера за допомогою “теплових пасток”, які спрацьовують в автоматичному режимі, в разі опромінення об’єкта.

Ця система за своїми властивостями нагадує системи захисту літаків.

Як писали Факти ICTV, Міністерство оборони України визначило, яке озброєння придбають за бюджетні кошти у 2020 році.

Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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