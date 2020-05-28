Укрзализныця с 1 июня готовится запускать первые рейсы и уже открыла продажу билетов. Заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович и и. о. руководителя Укрзализныци Иван Юрик уже проверили поезд на соответствие карантинным требованиям.

Они напомнили, что во время посадки в вагон каждому пассажиру будут измерять температуру и требовать наличие маски.

Вагоны планируют дезинфицировать каждый час. В частности, будут протирать ручки, все контактные поверхности и мыть пол. Также дополнительно будут обрабатывать специальным дезинфицирующим средством постельное белье.

В вагоне поезда и в уборных для удобства пассажиров установлены антисептики и жидкое мыло.

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Что касается выполнения рейсов, то заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович сообщил, что в поездах, которые будут отправляться из Киева, продается только 50% мест.

То есть в купе смогут ехать два человека, в СВ — только один пассажир. В поезде Интерсити места будут продавать в шахматном порядке.

Пока по восстановлению проезда в вагонах плацкартного типа готовят дополнительные инструкции, поэтому пассажиры смогут покупать билеты только в вагонах СВ и купе.

Всего к выполнению рейсов с 1 июня готовы 10 поездов Интерсити+ и 32 — дальнего следования. По состоянию на 28 мая Укрзализныця продала уже 21 тыс. билетов на рейсы.

Напомним, с 1 июня купить билет на поезд Укрзализныци можно будет менее чем за 90 дней до даты отправления. Ранее доступ к бронированию и покупке билетов предоставлялся за 45-60 дней до поездки.

Фото: Иван Юрик